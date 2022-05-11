晶圓代工大廠台積電(2330)10日召開董事會，通過2022年首季財報及盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利2.75元，盈餘配發率約35.17％。公司訂9月15日除息交易、9月21日為配息基準日，將於10月13日發放股利。

台積電2022年首季合併營收4910.75億元，季增12.07％、年增35.5％，營業利益2237.9億元，季增22.44％、年增48.66％，毛利率55.6％、營益率45.6％，歸屬母公司稅後淨利2027.32億元，季增21.96％、年增45.13％，每股盈餘（EPS）7.82元，全數改寫新高。

台積電董事會同時通過資本預算約167.57億美元（約新台幣4979億元），包括先進製程產能機器設備約128.91億美元，先進封裝、成熟及特殊製程產能機器設備約17.2億美元，以及不動產及資本化租賃資產約21.47億美元。

此外，台積電董事會核准全球員工購股計畫，透過提供購股補助，與員工共享公司長期成長的美好成果。台積電及全資子公司的全體正職員工，每月最高可提撥月薪的20％及15％，員工自提金占買股票總額85％、其餘15％由公司提供補助金補助。

台積電表示，員工購股計畫在董事會通過後生效，確認執行細節後，將自7月起進行內部說明，並於8、9月間開放員工加入購股計畫。預計9月依員工意願代扣自提金，自10月起按月替員工購買公司股票。