美股四大指數周一全面挫跌，晶圓代工大廠台積電(2330)美國存託憑證（ADR）下跌達4.73％，今（10）日股價表現同步疲軟，開低後一度下跌2.88％至505元，摜破去年5月中的518元前波低點、下探2020年12月中以來近17月低點，回測500元關卡支撐。

不過，台積電隨後獲買盤逢低敲進，使股價跌幅有所收斂，截至11點半下跌1.15％至514元，在晶圓代工族群中表現仍偏弱，市值縮水至13.32兆元。三大法人9日持續賣超8860張，其中外資賣超8391張、自營商賣超487張，僅投信小幅買超18張。

台積電預計盤後公布2022年4月自結合併營收。首季自結合併營收4910.76億元，季增12.1％、年增35.5％，連7季改寫新高，稅後淨利2027.3億元，季增達22％、年增達45.1％，每股盈餘（EPS）7.82元，雙創歷史新高，表現優於財測及市場預期。

展望後市，台積電日前法說時預期，第二季合併營收將介於176～182億美元，季增0.17～3.59％，中間值將季增約1.9％。在假設新台幣兌美元平均匯率28.8元狀況下，毛利率預計介於56％～58％、營益率介於45％～47％。

以上述財測及新台幣匯率假設推算，台積電第二季合併營收估落於5068.8～5241.6億元，約季增3.2～6.7％、年增達36.2～40.9％，連8季改寫新高，毛利率及營益率亦可望較首季的55.6％、45.6％續揚，持續再創新高。

台積電總裁魏哲家表示，由於高效運算（HPC）需求強勁，2022年營收成長有望達到目標值高標。而先進製程方面，3奈米製程將如期於下半年量產，2奈米製程則預計2024年進入風險試產階段、2025年量產。

法人認為，台積電營運基本面成長動能無虞，此波股價修正無關基本面，主因美國聯準會啟動升息循環，美債殖利率強升吸引市場資金回流，導致股市本益比估值修正，位階已高的科技股首當其衝、成為外資大舉調節標的。