台股加權指數10日跳空開低在15,891.41點，跌破萬六關卡，權王台積電（2330）開低在506元，500元關卡岌岌可危，電金傳產各大類股全盤皆墨，造紙類股指數萬綠叢中一點紅，多頭潰散，台股早盤跌點逾280點，再向下測底。

受到升息疑慮罩頂、逢低買盤縮手衝擊，美國四大指數全面跳水，由大型科技類股領軍下殺，標準普爾500指數跌破4,000點整數大關、為13個月以來頭一遭，那斯達克指數更寫下史上最高三日跌幅。

道瓊工業平均指數5月9日終場下跌1.99％（653.67點）、收32,245.70點，創2021年3月9日以來收盤新低。

那斯達克指數重挫4.29％（521.41點）、收11,623.25點，創2020年11月10日以來收盤新低。

費城半導體指數重挫5.13％（152.96點）、收2,829.10點，創2021年3月8日以來收盤新低。

第一金投顧指出，台股破底再創近年來低點，且量縮下跌，市場明顯觀望，第二季淡季仍然也是去化庫存的日子，中國大陸封城也持續，目前仍為空頭格局，跌勢停止需要時間，中國大陸封城結束可能才會到來。

產業方向上，目前電子產業基本面下修仍在持續，手機、NB、TV、顯卡各族群持續傳出下修，建議降低電子占比，靜待庫存去化及淡季過去。

目前不受衝擊的產業，電子僅伺服器、網通、衛星、車用電子零組件等，傳產包含金融、車用、綠能以及生技不受影響，往以上不受影響的產業去挑選為宜，或保留現金部位。