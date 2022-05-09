美股領跌下，主要股市綠油油，台股9日開低狂殺2.19％，外資賣超台股並匯出的力道大，新台幣跟跟著續貶，終場收在29.733元兌1美元，創近23個月新低，貶值7.3分，連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量15.04億美元。

外匯交易員表示，美國非農就業數據表現優於預期，市場預期聯準會（Fed）將加速緊縮，美股上周五四大指數齊跌，美債殖利率上揚，主要亞股全跌趴，台股也未倖免，最後收在最低的16,048點，創近一年新低，重挫359點，拖累新台幣貶勢大，再過一關至29.7元價位。

外匯交易員指出，儘管Fed主席鮑爾上周釋出不會積極考慮一次升息3碼（1碼是0.25個百分點），但按照前瞻指引的方向，如果俄烏戰爭及大陸疫情衝擊供應鏈延續，Fed官員認為還是有可能被迫加大升息，帶動國際美元強勢更盛，加上外資擴大回防美元，新台幣不排除將先破29.8元關卡，並接著再闖30元大關。