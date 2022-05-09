4月全球股市出現普遍下滑現象，主要因聯準會（Fed）發表更鷹派的言論，預期5～7月將加速升息，美國10年期公債殖利率連續攀升，美股紛創今年低點，尤其科技股受創嚴重，隨5月升息後，不確定性暫解除，Fed主席鮑爾淡化升息3碼預期，有效舒緩投資人焦慮，後市仍須關注通膨、俄烏戰爭、大陸封城等是否緩解，但台股因基本面佳，震盪回檔反有利逢低進場，定時（不）定額布局台股基金。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，膨數據居高不下，Fed如市場預期5月宣布升息2碼，且6月啟動縮表，同時化解一次升息3碼的擔憂，不過美債殖利率飆高，擔憂情緒仍在。現階段疫情為短線觀察重點，台灣金融市場要慢慢消化這個現象，靜待看到高峰期。

大陸疫情則要看政府的態度，目前數個地方政府對疫情處理不同調，上海及昆山已陸續解封，其他包括北京、蘇州、太倉、深圳等，仍有零星的新封控制度傳出，後續觀察對台商供應鏈的影響。建議台股布局採取定時（不）定額方式，免除對市場波動的擔憂。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，台灣基本面仍佳，大陸手機近期銷售較弱，但全球市場整體向上，非大陸市場已解封市況仍佳，加上5G手機規格提升，預期產值仍有較大成長，PC市場出貨量下修至年減5～10％，主要下修消費及教育機種，商務及電競銷售依然強勁，在產品組合有利的情況下，預期產值與去年持平。

伺服器出貨及單價則均成長，半導體代工供給仍緊張，出貨及報價同步上揚，下游產品以PC、面板、手機為主的IC設計出貨持平，但被上游代工漲價，獲利壓力較大，其餘伺服器、高速傳輸相關營運仍強。