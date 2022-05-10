小編今天（10日）精選5件不可不知的國內外財經大事。美股跌跌不休，專家表示，台股恐將再走一波修正波，以過去台股60年走入空頭看小幅修正波至少從年線（17,400點）之後再跌8.5％，以此推算，台股至少要回檔到萬五，回測去年5月17日的盤中低點15,159點。

台股散戶融資斷頭壓力才剛湧現，目前整體融資維持率還在149％，但個股融資維持率殺得震天響，包括愛普*、華新科、玉晶光等。

【1】多殺多 融資追繳萬箭齊發

台股多殺多賣壓沉重，來自於融資停損、被追繳或自斷賣壓連日出籠，單日再減近29億元，融資餘額來到2,500億元關前，融資維持率掉到149.48％，創約7個月來新低；而5月才5個交易日加權指數就跌543點，融資追繳壓力萬箭齊發，光是上市股就有超過110檔融資維持率低於130％，面臨沉重的融資追繳壓力。

【2】市值失守50兆 台股陷萬六保衛戰

「五窮」魔咒成真！在國際資金大舉調節權值股壓力下，台積電、聯發科等「護國神山群」全面軟腳，上市市值單日蒸發1.1兆元，為今年以來首度失守50兆整數關卡，台股加權指數9日重挫359點，收在最低16,048點，成交值約持平在2,477.7億，萬六關卡岌岌可危。

【3】徵委託書 長榮鋼兄弟PK 哥哥派獲殷琪支持

長榮集團旗下董事改選先發-長榮鋼進入委託書徵求的高峰期，欣陸投控董事長殷琪已確定支持哥哥派張國華，共同徵求委託書。長榮鋼也呼籲股東支持以公司穩定經營為前提的董事名單。

【4】疫情逆襲 陸第二季經濟成長恐剩2.1％

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成9日撰文警告，大陸這波疫情恐對製造業造成「不可逆的」損傷。他認為疫情對大陸經濟的影響將主要表現在第二季，預計該季經濟成長率將在2.1％左右，上半年則預計在3.5％左右。

【5】20年新高 美元指數升破104

挾著利差擴大優勢與全球經濟成長看疲避險買盤搶進的雙重利多，美元漲勢欲罷不能，美元指數周一一舉衝破104大關，續創近20年新高。追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周一盤中最高來到104.19，改寫2002年年底以來最高。美元指數今年迄今累計大漲近9％。