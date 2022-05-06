聯發科(2454)攜手臺大電資學院及至達科技的研究成果，入選國際積體電路設計自動化(EDA)工具研究領域最具影響力、歷史最悠久的電子設計自動化會議(ACM/IEEE Design Automation Conference，DAC)，將於7月大會上發表，並為大會首屆的宣傳論文(publicity paper)，實力獲得國際權威會議的高度肯定。

該論文提出多目標強化學習的晶片擺置設計法，彈性超越Google之前於Nature期刊發表的演算法，更適用於多目標如功耗、效能和面積的晶片設計最佳化，可能夠在降低開發成本、縮短開發時間、提升晶片性能等方面發揮重大效用，該技術已商用在聯發科技行動通訊的天璣系列，也會廣泛運用在其他產品線上。

聯發科晶片設計研發本部群資深副總經理蔡守仁表示，聯發科追求技術領先，光去年就投入960億元台幣於前瞻技術研發，並長期與國際頂尖大學及學者合作投入前瞻領域研究。聯發科技跨足尖端技術，也因此在既有的EDA工具外，選擇運用AI輔助特定環節的晶片設計，幫助設計人員提高效率並自動執行最佳化任務，讓智慧化的EDA工具變成工程師的好助手。此次自研的方法讓聯發科技天璣 系列產品在功率、性能、晶片面積及時程PPAS(Power/Performance/Area/Schedule)等指標條件達到比傳統方式更好的成果，也推動AI的研究及應用在IC設計上更為普及。

此次聯發科攜手合作夥伴，提出用於先進製程，且融合AI和傳統EDA的純無人晶片擺置方案，能按照電路設計者的偏好自動設計出相對應的電路，顛覆過往必須由設計者手動適應EDA工具的流程，釋放設計者更多的創作力，將EDA工具的潛力往前推進一大步。

本次成果除了合作夥伴的參與外，聯發科及其集團轄下的前瞻技術研究單位聯發創新基地在基礎與應用研究並重之下，持續探索AI運用突破與創新機會，頻頻打入國際級研究領域行列。