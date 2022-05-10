汽車零組件廠廣華-KY(1338)、橙的(4554)公布第一季財報，廣華-KY在年前銷售旺季後迎來一波回補庫存，以及年後遞延訂單挹注，第一季稅後歸屬於母公司淨利1.36億元，年增17.96％，每股盈餘1.62元。橙的第一季在大陸OEM及美國AM客戶新產品等貢獻，單季稅後淨利0.22億元，年增1242％，為歷年同期新高，每股盈餘1.04元。

廣華-KY第一季營收20.94億元，年增17.99％，創歷年同期新高，產品營收占比分別為塑膠射出成型20.66％、塗裝24.74％及轉印零組件37.21％，主要受惠全球品牌車廠朝向節能減碳、環保綠能等技術開發的趨勢發展，帶動對廣華-KY乾式轉印工藝技術的產品需求提升，目前乾式與濕式分別占轉印件營收的比重呈55：45，第一季毛利率、營業利益率分別為21.93％、7.0％。

廣華-KY 4月營收為4.18億元，受疫情升溫上海地區封城，導致汽車零組件供應鏈斷鏈影響，較上月及去年同期減少42.25％、25.14％；前4月營收25.25億元，年成長8.27％。

橙的第一季營收為1.15億元，年增32.95％，營業毛利0.48億元，年增44.68％，稅後淨利0.22億元，年增1242％，每股盈餘1.04元。

橙的開拓歐美AM新通路客戶，帶動今年第一季AM營收年增43.11％，整體AM業務占整體營收比重提高至73.65％，毛利率自去年同期的38.27％拉升至41.64％，營業淨利率較去年同期增加7.58個百分點、達11.96％，稅後淨利率19.23％，繳出三率三升的成績。

橙的4月營收為0.34億元，年成長9.38％；累計前4月營收為1.53億元，年成長26.23％，主要受惠於大陸OEM市場維持穩定出貨表現，日本、歐洲、美國AM市場需求強勁，歐洲、美國AM市場前4月的營收分別年增46.93％、64.01％，彌補台灣OEM市場因原物料缺料影響而拉貨力道減緩的衝擊。