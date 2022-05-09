廣華-KY（1338）9日公布第一季財報與4月營收。廣華第一季合併營收20.94億元、年增17.99％，創同期新高，雖全球車用晶片短缺仍猶存，惟受惠主要客戶於年前銷售旺季後迎來一波回補庫存，以及年後消化遞延之訂單需求，帶動廣華旗下多款汽車內飾件出貨動能明顯較去年同期增溫，挹注各生產基地保持良好的產能稼動率，貢獻廣華第一季稅後淨利歸屬母公司業主1.36億元、年增17.96％，EPS達1.62元。

廣華表示，今年第一季旗下產品營收的占比分別為塑膠射出成型20.66％、塗裝24.74％及轉印零組件37.21％，主要受惠全球品牌車廠朝向節能減碳、環保綠能等技術開發的趨勢發展，帶動對廣華乾式轉印工藝技術的產品需求提升，目前乾式與濕式分別占轉印件營收的比重呈55比45，由於乾式轉印產品生產的效益優於其他產品線，即便本季仍受到車用晶片短缺、原物料成本上漲及人工成本增加等影響，但在產品組合優化與生產效率提升下，第一季整體毛利率、營業利益率分別達21.93％、7.0％的水準。

廣華自結4月合併營收4.18億元，月減42.25％、年減25.14％，廣華解釋，係受疫情升溫上海地區封城，導致汽車零組件供應鏈斷鏈影響，部分訂單遞延出貨，使得整體營收下滑。廣華累積前四月合併營收25.25億元，較去年同期成長8.27％。

展望第二季，廣華維持審慎看法，謹慎看待國際局勢變化的風險、疫情嚴控對供應鏈的影響及車用晶片短缺待解決等問題，仍持續衝擊著全球汽車產業的產銷秩序，雖預期短期會影響公司整體營收成長表現，然目前廣華在中國大陸所有生產基地均積極配合車廠拉貨計畫彈性調整稼動，並配合當地政府嚴格落實各項防疫措施，以確保生產及交貨順暢。