智伸科技今（9）日公布，第一季EPS為2.82元，創同期次高；4月及前四月合併營收未受大陸疫情再起，許多城市為了防疫而封城影響，雙雙創同期新高。

智伸科拜電子及醫療事業新訂單及產品需求暢旺而受惠，抵銷汽車零組件因中國大陸市場及晶片短缺而導致部分訂單遞延出貨的影響，第一季合併營收23.38億元，創單季營收新高，大陸浙江嘉興新廠投產，開始貢獻營收，但產能尚未達到經濟規模，影響第一季毛利率，致使第一季稅後淨利3.25億元、EPS從去年同期3元降至2.82元。

智伸科表示，智伸科第一季電子、醫療、運動三大事業營收年增率分別是25％、87％、15％。其中，電子事業部受惠於工業級固態硬碟規格不斷升級，帶動相關零組件出貨增加；醫療事業新產品加入量產，但囿於車廠晶片缺貨、國際情勢等大環境因素，造成汽車零組件部分訂單有遞延出貨，汽車事業第一季營收年減15％。

智伸科指出，智伸科第一季毛利率、營業利益率分別是25.26％、15.41％。大陸嘉興新廠投產後，必須認列廠房及機器設備折舊費用及攤提，隨著產量逐漸提升，下半年開始緩和逐季優化。此外，新接訂單面對運費高漲、原物料及人力成本持續攀升，智伸科積極與客戶協商，調整價格，合理反應成本上漲，同時也努力提升生產良率、嚴控成本費用、產品結構優化等策略，希望今年營運有機會呈現下半年優於上半年的成長態勢。

大陸疫情再起，上海、昆山等城市為了防疫，相關封城，影響出貨物流配送時程。智伸科9日公布，4月合併營收7.79億餘元，逆勢成長2.70％；前四月合併營收31.17億元，年增3.18％，雙雙創同期新高。

智伸科指出，智伸科汽車關鍵零組件出貨穩健，再加上醫療及電子的業績成長，是智伸科4月及前四月營收成長的主因。

智伸科強調，智伸科謹慎面對烏俄戰爭、疫情蔓延等因素，對於整體汽車供應鏈與原物料波動的影響。智伸科除做好防疫措施，確保員工安全、訂單與出貨的穩定度，俾助智伸科第二季營運仍維持成長的動能。

此外，智伸科持續開發新技術應用產品，像是電動車、新能源車相關的關鍵零組件，出貨可望有望隨車市增溫而成長，醫療、電子兩大事業的新產品，在客戶拉貨力道強勁成長下，也會挹注業績成長，為智伸科今年整體營運增添新成長動能。