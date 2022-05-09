延續去年底的強力需求，群光(2385)首季受惠於客戶強勁拉貨動能，營收除了是同期歷史新高以外，更是歷史次高，獲利方面亦表現亮眼，毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均創下同期歷史新高。1Q22營收達288.46億元，年增15%，毛利48.39億元，營業利益為24.62億元，稅後淨利為17.09億元，EPS 2.41元，營收及獲利表現均優於法人預期。

首季毛利率為16.8%，在營業費用控制得宜下，營業利益率達8.5%，較去年同期提升1.1個百分點，亦較去年第四季增加0.2個百分點，為15年同期歷史新高，加上營收年增15%，帶動營業利益年增成長33%，推升EPS達2.41元，較去年第四季逆勢小幅成長2%，亦比去年同期增長8%。

今年NB市場需求結構與去年截然不同，商用NB需求預計將是支撐NB市場的主要機種。法人認為，強力的商用NB需求將為群光帶來正面影響，因為商用NB主要採用LED背光鍵盤，單價與去年主打低價的Chromebook鍵盤高出好幾倍，再加上群光的2-in-1裝置鍵盤已開始陸續出貨，單價更較LED背光鍵盤高出數倍，此外，群光還有高價電競鍵盤出貨美國零售大廠，因此第一季高單價鍵盤營收年成長達25%，預期將可繼續推升今年鍵盤營收。

檢視過去群光鍵盤的成績單，年年超越PC市場成長率，且均保持正成長，例如2016~2018年整體PC市場下滑時，群光因為大幅提升高單價鍵盤產品的營收比重，因此讓鍵盤營收成長至高個位數，而在2020~2021年PC市場活絡的時候，群光的鍵盤營收成長更達雙位數，大幅超越PC市場，顯見群光在鍵盤事業的靈活策略運用。今年群光在高單價鍵盤的帶領下，預計將優於整體PC市場表現。