氣動元件大廠台灣氣立大陸上海廠配合當地防疫政策，4月停工近一個月，致使4月合併營收比去年同期減少近三成，創同期第三高，前四月合併營收，改寫同期次高。

氣立4月合併營收1.31億元，年減幅29.37％；前四月合併營收5.98億元，年減5.31％。氣立主管表示，氣立上海廠配合當地政府防疫政策，4月1月～28日停工，29日起，獲准封閉式生產。

氣立指出，大陸上海廠佔氣立整體營收約35％，4月上海廠業務居家上班接單，囿於4月出貨因物流配送受大陸許多城市相繼封城影響，是4月營收年減近三成的主因。

氣立主管指出，氣立5月訂單出貨比1.1，上海廠員工復工人數僅三～四成，大陸浙江平湖廠及台灣泰山廠兩地工廠支援上海廠生產，大陸封城政策是出貨最大變數，5月出貨端視大陸封管狀態而定。

氣立主管表示，氣立嚴格執行防疫，事先預購快篩試劑提供員工每週一上班前快篩，之前曾有員工家屬確診，員工週六通報後，氣立要求員工居家隔離，公司進行大清消，該名員工也確診，氣立防範得宜，確診人數並未增加。