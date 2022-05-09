A股開低走高 滬指漲0.36％ 11:392022/05/09 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市9日開低走高。滬深兩市小漲0.3％。 上證指數開盤報2,990點，跌11點或0.38％；10：20報3,012點，升10點或0.36％。 深指開盤報10,743點，跌66點或0.62％；現報10,842點，漲32點或0.30％。 滬深300指數開盤報3,883點，跌24點或0.64％；創業板指數開市報2,236點，跌8點或0.39％。 各類股開盤後普遍有賣壓，煤炭股跌逾1％；石油、有色金屬、金融、化工、電力、鋼鐵股偏弱；水泥、房地產股走穩。 滬指半日跌70點 深成指跌2.3％ 滬指收跌2.2％ 深成指跌2.1％ #開盤 #開低走高 #A股 #滬指 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開盤跌506點 科指跌3.8％ 11:422022/05/06 財經 滬指開盤跌56點 深成指跌逾2％ 11:242022/05/06 財經 恒指開低走高 午盤小升0.12％ 13:222022/05/03 財經 高價股成震央 剩七千金 04:102022/05/09 證券．權證 港股開高走低 半天漲百點守21,000點 13:322022/05/05 財經 港股盤中跌破兩萬 半日收跌741點 13:532022/05/06 財經 恒指開盤跌76點 ATM開盤下跌 11:342022/05/04 財經 利多滿載 航海王重出江湖 04:102022/05/05 財經要聞 美股開盤下挫！道瓊大跌829點 大型成長股拖累指數走低 22:532022/05/05 財經 13檔雙高股 醞釀反攻行情 04:102022/05/04 證券．權證 黃天牧拋遛狗論 稱台股基本面良好 04:102022/05/03 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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