大陸股市9日開低走高。滬深兩市小漲0.3％。

上證指數開盤報2,990點，跌11點或0.38％；10：20報3,012點，升10點或0.36％。

深指開盤報10,743點，跌66點或0.62％；現報10,842點，漲32點或0.30％。

滬深300指數開盤報3,883點，跌24點或0.64％；創業板指數開市報2,236點，跌8點或0.39％。

各類股開盤後普遍有賣壓，煤炭股跌逾1％；石油、有色金屬、金融、化工、電力、鋼鐵股偏弱；水泥、房地產股走穩。