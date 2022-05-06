恒指開盤跌506點 科指跌3.8％ 11:422022/05/06 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5日晚間美股道指急跌逾千點，納指跌5％，反映中概股表現的金龍中國指數急跌7.7％。港股6日開盤跌逾五百點。 香港信報報導，恒指6日開盤跌506點，報20,287。 國指開盤跌187點，報6,929。科指開盤跌3.8％，報4,098。 個股方面，美團開盤跌5.9％報155港元。騰訊開盤跌3.8％報352.6港元。阿里巴巴開盤跌4.8％報92.05港元。京東開盤跌4.4％報231港元。友邦開盤跌2.2％報74.6港元。 滬指開盤跌56點 深成指跌逾2％ 港股開高走低 收盤轉跌0.36％ #開盤 #港元 #科指 #急跌 #日開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開低走高 午盤小升0.12％ 13:222022/05/03 財經 恒指收跌232點 科指跌3.3％ 17:422022/05/04 財經 恒生指數半日上漲1％ 阿里漲逾3％ 13:532022/04/28 財經 滬指開盤漲10點 深成指漲0.47％ 11:242022/04/29 財經 寧德時代節後開盤 暴跌近14％ 11:472022/05/05 財經 《期貨》美股大逃殺 5月台指期開盤重挫375點 09:022022/05/06 財經 恒指開盤跌76點 ATM開盤下跌 11:342022/05/04 財經 緊跟美聯準會 香港宣布升息2碼至1.25％ 11:122022/05/05 兩岸 港股開高走低 半天漲百點守21,000點 13:322022/05/05 財經 港股大漲813點 科指爆漲一成 18:082022/04/29 財經 港股開盤走揚 恒指收復21,000點 11:342022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。