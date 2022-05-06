5日晚間美股道指急跌逾千點，納指跌5％，反映中概股表現的金龍中國指數急跌7.7％。港股6日開盤跌逾五百點。

香港信報報導，恒指6日開盤跌506點，報20,287。

國指開盤跌187點，報6,929。科指開盤跌3.8％，報4,098。

個股方面，美團開盤跌5.9％報155港元。騰訊開盤跌3.8％報352.6港元。阿里巴巴開盤跌4.8％報92.05港元。京東開盤跌4.4％報231港元。友邦開盤跌2.2％報74.6港元。

滬指開盤跌56點 深成指跌逾2％
港股開高走低 收盤轉跌0.36％
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