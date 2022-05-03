五一假期前後美股整體下挫，恒指繼上周連升四日、累漲1,220點後，3日開盤下跌，最低一度跌逾400點。但在大陸房企股強勢上漲帶動，恒指午盤止跌回升0.12％。

恒生指數3日低開161點報20,927點，之後跌勢一路擴大。最低報20,649點，跌439點。而恒生科技指數同樣開低走低，開盤低開2.1％報4,379點；最低跌4.5％、報4,268點。

中午收盤前，恒指止跌回升。恒指午盤收報21,114.25點，漲24.86點，漲幅0.12％，成交673億港元。國企指數收報7,278.98點，跌19.71點，跌幅0.27％。恒生科技指數跌0.9％，報4,430點。

概念股表現方面，隨著大陸多地持續推出房市寬鬆政策，大陸房地產股和物業股3日表現強勁，包括中海外、潤地、碧桂園、雅居樂等都顯著走升。

另外，大陸物管股大幅拉升。融創服務漲超5％，華潤萬象生活漲近4％，碧桂園服務漲超2％。