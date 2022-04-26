陸港股市在經歷25日的「黑色星期一」後，26日開盤走高。滬指開盤報2,930.45點，漲0.07％。深成指開盤報1,0401.99點，漲0.22％。創業板指報2,172.80點，漲0.17％。

在25日下午傳出中國人民銀行召集中國恒大、佳兆業等12家大型房企開會，並力促銀行金融機構進場提供協助後，26日A股房地產股開盤後快速拉升，光大嘉寶、南國置業漲停，南山控股、京能置業、中交地產、信達地產、榮安地產、世榮兆業等跟漲。

香港恒生指數26日開高0.6％，報19,989.04點，之後漲幅擴大至0.7％，恒指重回2萬點上方。恒生科技指數大漲2.07％，小鵬汽車漲超5％，百度漲近5％，京東、理想汽車漲超4％，嗶哩嗶哩、阿里巴巴漲超3％，美團漲超4％。

另一方面，大陸滬鎳期貨主力開盤跌超5％，玻璃、棕櫚油跌超4％，乙二醇、純鹼、原油跌超3％。