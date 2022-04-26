儘管26日一早大陸官媒聯合發聲穩市，令A股走揚收復3千點大關，但在市場信心匱乏下，A股三大指數午後轉漲為跌，最終收報2,886.43點，反而下跌1.44％，更痛失2,900點關卡。港股漲幅並同步縮小，再度丟失2萬點大關。

華爾街見聞報導，在官媒發聲穩市失靈下，滬指26日午後漲幅迅速收斂，股指轉而下殺，市場賣壓大舉出籠下，滬指收報2,886.43點，跌1.44％，成交額人民幣（下同）3,960億元。深成指收報10,206.64點，跌1.66％，成交額4,428億元。創業板指收報2,150.51點，跌0.85％，成交額1,607億元。

報導稱，A股三大指數26日繼續回檔，滬指早盤跌破2,900點後拉升，盤中漲近1％，創業板指漲超2％，午後再度下行走跌，尾盤跌幅有所擴大。

盤面上，肝炎概念衝高回落，復星醫藥、振東製藥、福瑞股份、千紅製藥漲停。紡織服裝股掀跌停潮，夢潔股份、鳳竹紡織、紅蜻蜓、上海三毛等超過30股跌停或跌超10％。

煤炭、油氣、有色金屬等周期股再度大跌，遼寧能源、山西焦化、新集能源、准油股份、仁智股份、宏達股份、株冶集團、羅平鋅電等超過20股跌停。券商股集體走低，華西證券、國元證券、紅塔證券等觸及跌停，中信建投、華鑫股份、南京證券等跌逾9％。此外汽車零部件、東數西算等類股跌幅居前。

26日滬深兩市超過3,500股下跌，全日共成交8,388億元。以每日額度餘額口徑計算，北向資金收盤淨流入逾38億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入逾15億元。主要行業ETF漲跌不一，消費ETF、醫藥衛生ETF、創新藥ETF漲幅居前，證券ETF跌超4％。大陸玻璃期貨主力收盤跌超5％，乙二醇跌近5％，純鹼、紙漿跌超3％。蘋果期貨主力收漲超5％，尿素漲超4％。

另一方面，受到陸股拖累，港股恒生指數轉跌，午後再度丟失2萬點關卡，此前漲幅近2％；恒生科技指數漲幅收窄至2.35％，此前漲幅約5.8％。