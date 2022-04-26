在大陸官媒26日一早發聲穩市下，滬指早盤收報2,955.93點，上漲0.94％，成交額人民幣（下同）2,328億元。深成指早盤收報10,515.08點，漲1.31％，成交額2,605億元。創業板指早盤收報2,211.47點，漲1.96％，成交額934億元。

盤面上，截至26日A股早盤收盤，醫藥、消費、房地產等ETF漲逾2％，半導體ETF漲逾1％；煤炭ETF跌逾2％，券商ETF跌逾1％。富時中國A50指數期貨漲幅擴大至3％。

另一方面，香港網科股26日展開大反攻，恒生科技指數大漲5％，京東集團、小鵬汽車漲超9％，百度集團、網易漲近8％，美團漲超7％，快手漲近7％，阿里巴巴漲超5％。

為穩定市場信心，中國證券報26日發文表示，中長期來看，大陸宏觀經濟運行、資本市場發展「穩、進」的邏輯並未改變。證券時報也表示，市場「深蹲」受到多種因素的綜合影響，不過隨著市場大幅調整，各指數逐步進入價值區間，投資者不應過度悲觀。