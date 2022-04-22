新冠肺炎的大流行讓大家必須居家上班、上學、或隔離，為了度過漫漫長日，線上串流媒體變成人們殺時間的最佳選擇，於是造成各大公司搶進即時的影視串流，知名的如Netflix、Disney+、HBOMax、Amazon Prime Video等，當然還有AppleTV+，其中Netflix因起步較早，又有一些在地的內容，例如與韓國合作的魷魚遊戲的爆紅，所以居於市場領先的位置。

但隨著各國陸續解封，逐漸採用與疫情共存的政策，線上串流媒體也面臨失去人們眼球的危機。尤其是領頭羊Netflix，不僅沒有達成增加訂戶的目標，在今年第一季反而失去了20萬的訂戶，股價最近也大跌。這是Netflix十年來第一次真正失去訂戶，而且趨勢尚未停止，公司預計第二季將再失去200萬個用戶。

到底發生了什麼？為什麼會這樣？這應該有幾個原因。

首先是新冠肺炎大流行宿醉後的清醒。Netflix從2020年每個人都得待在家裡看電視中而受益，但公司高層輕忽了宿醉後的效應，但隨著新訂閱量的放緩，局面變得很清楚，過去幾年訂戶增長大部分是由於新冠肺炎所造成的，並不是Netflix做對了甚麼偉大的事。

再來就是競爭變得更加激烈。Netflix雖然仍然是串流媒體之王，但它不再是唯一的居家必備服務。迪士尼、亞馬遜、HBO、甚至蘋果電腦等等都進入市場，各家串流媒體都有自己的特色影片，瓜分netflix的內容和市場。例如前一陣子漫威的很多影片從Netflix下架，還有AppleTV+的電影《樂動心旋律》獲得今年的奧斯卡最佳影片獎，這讓AppleTV+的訂戶在短時間內就增加了25%。

由於線上串流媒體基本上都是靠帳號和密碼控制訂戶的使用，這造成密碼共享猖獗。當然公司可以設法綁定觀看的設備，但人們時常會換電視或換手機，一換觀看設備就要一大堆的認證程序，這絕對不利於得到訂戶的心。或者公司可以發展生物特徵的登入認證，這對一些科技落後族可能又是一個大考驗。

當然還有俄烏戰爭的因素，與許多西方的公司一樣，在莫斯科對烏克蘭發動戰爭後，Netflix也退出了俄羅斯市場，這讓Netflix損失了俄羅斯的大約七十萬名訂閱者。

另外一個和串流媒體爭取眼球時間的就是社群媒體，Netflix的頭號敵人或許就是抖音TikTok，抖音的用戶平均每月在該應用上花費近26小時，或每月超過1天。這超過了2021年用戶在YouTube移動應用上的平均每月23.7小時，是Meta的Instagram上花費時間的三倍多。抖音用的令人上癮的推薦影片的演算法，或許是各個串流媒體所需要研究和學習的。

增加營收除了增加訂戶，當然還有開始播放廣告一招，但廣告如何播、播多久、對誰播也都是問題。我們去電影院看電影時，在播放電影之前都有一些廣告，人們也沒甚麼怨言。但串流媒體上是否可行？要不要讓訂戶可以跳過？或者不同的廣告量有不同的訂費，這些都是Netflix所要思考的。

最後在元宇宙的未來，串流媒體可以加上互動的因素，如果觀眾可以進入影片中和超人互動，可以和蜘蛛人飛簷走壁，這應該可以吸引很多的訂戶。此外內容還是王，寧缺勿濫，高品質的影片。（作者為國立台北商業大學教授）

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