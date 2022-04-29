滬指開盤漲10點 深成指漲0.47％ 11:242022/04/29 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股在「五一」長假期前夕開盤上漲。上證指數29日開盤報2,986點，升10點或0.36％，深成指開盤報10,719點，升90點或0.85％。 香港信報報導，滬深300指數開盤報3,939點，升18點或0.47％，創業板指數開盤報2,247點，升20點或0.9％。 各類股普遍走高，石油股升逾2％，電力、化工股升逾1％，有色金屬、金融、煤炭、房地產、鋼鐵股靠穩，水泥股偏軟。 滬指開盤跌21點 深成指跌67點 滬指半日跌2點 深成指跌83點 #開盤 #升逾 #深成指 #滬指 #A股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開盤跌420點 科指跌3％ 11:322022/04/22 財經 A股掀回購潮 今年來家數、金額翻倍 04:102022/04/25 全球財經 先盛後衰 港股26日小漲0.33％ 17:552022/04/26 財經 陸券商：A股市場低點已出現 10:032022/04/23 財經 陸港股市26日走高 地產股強勢 11:342022/04/26 財經 陸面板龍頭京東方首季淨利衰退16％ 21:552022/04/27 財經 慘爆！陸股狂崩逾5％ 兇手不只Fed 還有兩大黑手 17:032022/04/25 財經 官方喊盤失靈！A股轉跌 滬指跌破2,900關卡 17:212022/04/26 財經 券商股護盤 滬指午盤勉力守住3,000點 14:372022/04/25 財經 美國升息疑慮衝擊 歐股開盤挫跌 16:302022/04/25 財經 A股暴跌 陸證監會呼籲大型投資者穩市 17:542022/04/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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