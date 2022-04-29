A股在「五一」長假期前夕開盤上漲。上證指數29日開盤報2,986點，升10點或0.36％，深成指開盤報10,719點，升90點或0.85％。

香港信報報導，滬深300指數開盤報3,939點，升18點或0.47％，創業板指數開盤報2,247點，升20點或0.9％。

各類股普遍走高，石油股升逾2％，電力、化工股升逾1％，有色金屬、金融、煤炭、房地產、鋼鐵股靠穩，水泥股偏軟。