市場對今晚美國聯準會（Fed）議息有戒心，尤其關注升息與縮表步伐，恒指連升五日累計漲1,232點後，4日一度急跌逾300點，科指表現更差，全日挫逾3％。

恒指開盤跌76點，報21,025點，跌幅曾收窄至54點，高見21,047點，但高位賣壓顯著，大盤持續受壓，午後最多跌329點，低見20,772點，仍守十天線（現處20,534點），尾盤跌幅收窄，最終恒指收報20,869點，跌232點或1.1％，國指收報7,137點，跌129點或1.78％。

恒生科指一度大跌3.9％，低見4,239點，收報4,264點，跌145點或3.29％。大盤成交額724.5億港元。

恒生中國企業全日跌2.1％，收72.26港元，成交有54.03億港元，為交投最多個股。其次為騰訊，全日挫3.1％，成交有52.1億港元。

新奧升2.7％，跑贏一眾藍籌。阿里健康是表現最差恒指成份股，全日大跌7.5％。