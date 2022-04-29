中央政治局29日召開會議釋放多個正面訊息，包括要努力實現全年經濟社會發展預期目標，促進平台經濟健康發展。科技股大漲帶動下，恒指月結日大漲逾八百點，全日波幅達1,136點，連漲四日。

香港信報報導，恒指開盤跌4點報20,271，受人民幣再創近一年半新低影響，跌幅曾擴大至236點，低見20,040，其後回穩，中午漲410點。午後受中央政治局會議消息提振，恒指漲幅曾擴大至900點，見21,176點全日高。

恒指收盤漲813點或4％，報21,089。南向「港股通」續停下，成交額仍高達1,651.16億港元，逾一個月以來最多。

國指收盤急漲380點或5.5％，報7,298點。科指午後曾大漲一成一，高見4,515，收盤急漲404點或10％，報4,471點。

個股方面，阿里巴巴收漲15.7％報102.1港元，京東漲15.7％報265.6港元，同為表現最好藍籌。美團亦急漲15.5％報172港元。騰訊漲11.1％報377.4港元，成交居首達174.17億港元。