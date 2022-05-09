福貞-KY(8411)首季受人民幣對美元升值及台幣對美元貶值雙重影響，產生匯兌損失4,176萬元，首季獲利受到拖累，稅後淨損1,244萬元，每股稅後虧損0.07元。不過，今年併入新竹廠帶來產品組合優化效益，首季毛利率11.4％，衝上五年來新高，較去年同期增加2.86個百分點，也較2021年全年的10.33％上揚。

福貞-KY今年取得新竹廠，由於台灣金屬包裝容器市場相對穩健，且新竹廠是台灣最大罐蓋供應商之一，具經濟規模且議價能力高，推升首季毛利率達11.4％，衝上五年來新高。

福貞-KY第一季產品組合結構為：三片式馬口鐵罐40％、二片式鋁罐51％，灌裝充填2％與罐蓋7％，其中罐蓋為今年併入新竹廠後才增加的新產品。

福貞-KY對今年景氣持審慎樂觀看法，中國大陸零售消費市場因去年基期較高，且近期有上海等地封城影響，成長性應會收斂，惟公司今年在中國大陸仍會有新產線加入量產，且新產線已有主要客戶的保證訂單，預期受影響程度會遠低於中國大陸同業；此外，公司今年已併入新竹廠，依新竹廠過去三年平均年營收9-11億元的表現來看，全年合併營收仍可望挑戰新高，公司亦將持續投入開發特製罐產品，藉少量多樣接單模式優化產品組合，以增加高毛利產品比重。