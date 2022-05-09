大陸國家衛健偉數據顯示，昨（8日）0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例415例。其中境外輸入病例14例；本土病例401例。新增無症狀感染者3918例，其中境外輸入59例，本土3859例。

本土新增確診病例中，上海322例，北京33例，廣東28例，河南14例，青海2例，浙江1例，湖南1例，含236例由無症狀感染者轉為確診病例，其中，上海230例，北京5例，廣東1例。

新增死亡病例11例，均為本土病例，均在上海；無新增疑似病例。

新增本土無症狀感染者中，上海3625例，江蘇62例，遼寧50例，河南46例，青海18例，北京16例，浙江16例，廣東12例，江西10例，吉林3例，河北1例。

也就是說，上海仍是疫情最嚴重區域，昨新增本土確診病例322例、無症狀感染者3625例，單日本土感疫人數3947例，維持在4000例左右。

上海昨新增本土死亡11例。平均年齡78.9歲，最小年齡49歲，最大年齡92歲。11位患者合併有多種嚴重的慢性基礎疾病及晚期腫瘤等。患者入院後，因原發疾病加重，搶救無效死亡。死亡的直接原因為基礎疾病或惡性腫瘤。