疫情圖

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中央公布新竹縣6日新增577例確診案例，有288位男性和289位女性，369人無症狀占6成4，輕症以喉嚨痛、咳嗽及發燒為主，確診者年齡分布在0到95歲，18到64歲青壯年占7成6，12歲以下71人，65歲以上35人，目前新竹縣居家隔離1017人，居家照護1578人。

竹縣新增577例分別分布在竹北市168例、竹東鎮116例、湖口鄉111例、新豐鄉60例、新埔鎮17例、關西鎮15例、芎林鄉14例、橫山鄉5例、寶山鄉18例、北埔鄉2例、峨眉鄉2例、尖石鄉42例、五峰鄉7例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，竹縣疫情以職場、移工宿舍及校園群聚為主，人口密集機構群聚約佔確診個案6成，因此延伸至家庭群聚，接獲通報後均立即與職場、學校防疫長密切聯繫匡列接觸者並安排採檢，縣內幾家染疫人數較多的職場、宿舍都在衛生局匡列掌握中，請民眾放心。

新竹縣持續開設社區免費篩檢站，民眾自行快篩陽性，可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，請戴好口罩自行前往社區篩檢站勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站接受公費PCR採檢。

新竹縣社區免費篩檢6到9日下午6時至9時於竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。6到9日上午9時至12時於新仁醫院急診室外。

衛生局規畫7日新竹縣婦幼館加開1場隨到隨打，提供莫德納疫苗900個名額，不限劑次。9日13日各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗，合計共2450劑。