縣長楊文科（中）到新社國小了解學生接種情形，在觀察區與接種完疫苗的學童一起拿「覺得好興奮」的牌子，提振精神。（羅浚濱攝）

新竹縣校園集中接種新冠疫苗6日開打，因教育局發出的家長意願調查問卷回收率不高，全縣36920名學生，統計有9246人要打莫德納，施打率2成4，家長可能都等有BNT再打。縣長楊文科特地到竹北市新社國小視察，了解學童施打疫苗的情況，希望家長都能讓孩子接種疫苗，保障學童免於疫情威脅。

新社國小有1千多名學童有286人接種莫德納，接種率為28％，不少學童接種時，在護理師引導下都相當冷靜，少部分學童較為緊張，接種完疫苗後就安靜到觀察區，看現場播放的卡通影片。

縣長楊文科到現場了解施打狀況，鼓勵正在接種的學童「深呼吸就不會痛了！」也到觀察區詢問接種完疫苗的學童「有沒有不舒服！」「有問題隨時要問老師、問護理師！」並一起拿「覺得好興奮」的牌子，提振精神。

教育局長楊郡慈說，全縣有36926多名學童，目前回收家長問卷願意讓孩子接種莫德納的有9624人，比例是24％，因中央宣布520後可接種BNT，應該有超過一半的家長是在等BNT再讓孩子接種。

據了解，不少家長對孩子打莫德納，擔憂會有心肌炎的問題。中醫大新竹附設醫院兒科主任陳思融指出，澳洲、加拿大及英國等國家統計，6到11歲孩子接種莫德納，誘發心肌炎多數是輕微症狀，追蹤1、2天後，心肌酵素危險值就降低，很快就能痊癒恢復正常，幾乎不會留下後遺症常。

陳思融說，兒童若未施打疫苗發生確診，一旦併發重症，無論是呼吸衰竭或更嚴重的多重器官衰竭，恐留下嚴重後遺症甚至危及生命，從預防重症角度，建議兒童先打第1劑，對重症也可開始產生保護力。