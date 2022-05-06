不少小學作業、考題多變，不僅學生被搞糊塗，就連家長也經常被考倒。日前就有家長發現，因為教育不斷改革創新，孩子學得課綱跟自己大不相同，尤其是小一孩子的數學作業，竟然從過去的直式算法改為建構式數學，讓他越看越糊塗。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出小學一年級的數學作業，並表示「現在數學算式都這樣算？怎麼跟我以前學的不太一樣…」好奇其他網友的孩子是否同樣不是學直式算法。

貼文一出引起不少網友共鳴，紛紛大吐苦水，「同感！我題目都要看兩次才看的懂意思」、「把事情複雜化」、「建構式數學反而讓孩子更混亂」、「把孩子搞糊塗了」、「建構式數學講真的不會比較好，會有反效果」、「我剛開始也研究了一下，不然真的不知道怎麼教小孩」。

不過也有人認為，「一開始先訓練邏輯而不是死背硬算，我個人覺得蠻好的」、「建構式數學我覺得很有趣，懂它的邏輯之後，乘法除法都可以學很快」、「建構式數學蠻清楚的，才不會變成填鴨式，讓孩子知道為什麼」。

事實上，建構式教學是在1989年由美國數學教師提出的教育方式，強調概念性思考和問題解決，比起答案本身，更注重於解題的過程。