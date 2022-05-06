基隆市確診人數再上升，6日確診達1427例。基隆市長林右昌表示，歡度母親節時，也請民眾別忘了防疫。他指出，中央已將抗病毒藥物配發到地方專責醫院，可以由基層醫師開立處方簽，供有慢性病又沒有打滿疫苗的高風險長者，進行預防性投藥。

林右昌指出，中央已將抗病毒藥物配發到地方專責醫院，以及全國56家核心藥局，基層診所醫師可以開立處方簽，讓有症狀的民眾直接到藥局拿藥，大家可以放心。而他也支持基層醫師積極用藥，特別是針對有慢性病又沒有打滿疫苗的高風險長者，可以預防性投藥。

基隆市6日新增確診1427例，確診者中，男性有674人、女性753人。確診者年齡層最高的是25-34歲，占比將近19％，其次是35-44歲，有238人，占比近17％，另外75歲以上的長者有56人，65-74歲有113人，6歲以下有88人。

本市居家隔離人數3284人，較昨天增加205人，自主健康管理為31人，較昨天增加2人；全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢986人，今天早上共計篩檢422人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬5693人次。

基隆市新冠專責病房部分，目前全市專責病床總計有191床，目前已收治96床、空床95床，空床率49.7％。市內主要醫療院所收治的情況，在基隆長庚部分，有重症15名、中症2名、輕症30名；部立基隆醫院有中症3名、輕症37名；三總分院輕症8名；礦工醫院：輕症1名。

校園停課的部分，全校停課的有高中職1校、國小2校、幼兒園6校；預防性停課的有國中1校、幼兒園1校；部分停班的學校包括高中職8校、國中9校、國小24校以及幼兒園28校，共計153班。