微星（2377）首季稅後淨利亦在本業維穩高檔表現、業外並有超過8億元的匯兌收益同步挹注下，以季增22.8％、年增14.3％的雙成長力道站上47.67億元，稅後每股盈餘（EPS）達5.64元，雙雙刷新歷史單季新高。微星單季獲利創高，但外資卻是自3月起持續拋售持股，持股比由39%一路下滑到目前的34.4%左右。不過投信和大戶則是偏多，千張大戶持股比達7成。

微星宣布與EVANGELION e: PROJECT(EVA e:PROJECT)聯手為遊戲玩家和福音戰士粉絲帶來卓越體驗，打造一款Evangelion Unit-01 (又稱Eva-01 TEST TYPE)主題電腦。「EVANGELION e: PROJECT」將福音戰士的世界觀和精神融入MSI電競品牌產品中，首次展開前所未有的合作關係，備受各界矚目。

EVANGELION e:Project聯名系列包含MSI主機板、一體式水冷散熱器、電源供應器和機殼，設計靈感源自福音戰士中的“EVA-01 TEST TYPE”初號機，Evangelion Unit-01（又名稱為 Eva-01測試型）獨家配色聯名設計。

限量版MAG B660 TOMAHAWK EVA e:PROJECT主機板規格性能穩扎穩打，完善供電系統與擴充支援，是EVA-01 TEST TYPE初號機聯名款最重要的基石。標誌著經典「NERV」、EVANGELION華麗標誌散熱片。再加上MSI的Mystic Light獨特的EVA燈光效果，為聯名桌機更添風采。

MAG CORELIQUID C240 EVA e:PROJECT一體式(AIO)水冷散熱器是本系列的另一個核心元件， NERV標誌結合華麗ARGB燈效和優異解熱能力，充分展現EVA-01 TEST TYPE初號機出色戰鬥力。MAG A650BN EVA e:PROJECT電源供應器(PSU)可為EVA-01 TEST TYPE初號機聯名款，提供高穩定和出色的電源效率。