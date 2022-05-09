廚衛電領導廠商台灣櫻花（9911）去年大方配息3.6元，且今年第一季EPS創下1.39元的同期新高，9日開盤股價大漲逾3%，盤中最高衝到63.80元。

櫻花去年EPS達4.62元新高，將大方配息3.6元，股利創新高！櫻花第一季財報也報喜，單季合併營收20.92億元、年增8.9％，稅後淨利3.03億元、年增3.6％，EPS達1.39元，營收與獲利均創同期新高。

此外，櫻花受惠新建案進入交屋潮，整體廚房大量出貨，自結4月合併營收6.61億元、年增15.72％，創同期新高；前四月合併營收27.54億元、年增10.48％，同創同期歷史新高。

法人預估，櫻花在整體廚房建案出貨預期大幅成長、廚衛電產品第二波漲價、中高階廚衛電占比持續拉升，以及水產品、家居事業、越南子公司持續加大營收挹注下，今年營收估可續成長6％至8％，加上業外轉投資的櫻花中國，預期獲利持續增長貢獻，櫻花2022年整體營運持續看俏。