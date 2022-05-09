拜商品價格飆升至歷史高點以及防疫措施鬆綁所賜，印尼上季（1到3月）經濟較去年同期成長5.01％，連續4季擴張。

印尼第一季經濟成長略高於市場預期。路透調查19位分析師看法，原估擴張5.00％。這個東南亞最大經濟體在去年第四季經濟年增5.02％。

第一季經濟主要受到消費力復甦、投資與出口帶動。煤、棕櫚油、鎳等全球商品價格大漲，也推升印尼貿易順差達歷史新高。

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