印尼上季經濟成長約5％ 連續4季擴張 14:592022/05/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜商品價格飆升至歷史高點以及防疫措施鬆綁所賜，印尼上季（1到3月）經濟較去年同期成長5.01％，連續4季擴張。 印尼第一季經濟成長略高於市場預期。路透調查19位分析師看法，原估擴張5.00％。這個東南亞最大經濟體在去年第四季經濟年增5.02％。 第一季經濟主要受到消費力復甦、投資與出口帶動。煤、棕櫚油、鎳等全球商品價格大漲，也推升印尼貿易順差達歷史新高。 《國際經濟》今年首見擴張 日4月服務業PMI50.7 《半導體》應廣Q1每股賺3.37元 訂單看到3個月 #擴張 #印尼 #第一季 #上季 #成長約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世界先進Q1獲利攻頂 每股賺2.47元 04:102022/05/07 財經要聞 訂單旺 中砂業績拚季季增 04:102022/05/09 證券．權證 華新5月13日股東會 聚焦轉投資 04:102022/05/08 專題周報 華新4月營收172億 創同期次高 04:102022/05/07 證券．權證 大宗商品價格走高+內需龐大 印尼股市吸金 20:332022/05/08 財經 momo富邦媒節能家電 第一季銷售成長3成 14:452022/05/09 財經 全球2大航商爆喜訊！長榮有人偷吃貨 衝破這價位就強了 21:152022/05/08 財經 《電纜股》華新首季EPS1.12元 海纜事業2023年動工 09:172022/05/07 財經 樂玉成：美踩台灣問題紅線 如亞太版北約東擴 04:102022/05/08 產業財經 食用油飆漲重創非洲 04:102022/05/08 產業特刊 疫情下產業發展不能停 屏東黑鮪魚文化觀光季盛大開幕 20:192022/05/07 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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