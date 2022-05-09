微控制器(MCU)設計公司應廣(6716)第一季每股賺3.37元，創下歷年同期新高，應廣目前訂單能見度達3個月，惟大陸封城的衝擊，依舊是後續重要關注焦點。

應廣第一季合併營收2.69億元、毛利率48%，營業利益率25%，稅後盈餘8257萬元，每股盈餘3.37元，為同期新高；與去年第一季比較，營收成長約29%，稅後盈餘成長將近62%。

從應廣第一季出貨類別來看，以AD型晶片的出貨金額比重居首，主要的終端產品應用在小家電及廣泛的消費性電子類的領域，其中與智能感應、觸控技術的相關應用出貨也逐步升溫中。

應廣目前訂單能見度至少可達3個月，惟今年以來市場競爭壓力升高，價格是否進一步受到影響必須密切觀察。另外，需要觀察的重點在於，大陸疫情升高及封城在第二季對物流產生阻斷的影響，在逐步解封後是否有機會出現拉貨需求。

另外，應廣4月營收1.01億元，持續站上一億大關，也較去年同期成長超過60%。