萬海（2615）今（9）日公告今年第一季營運表現再創單季新高紀錄，第一季營收805.03億元，季增13.95％、年增108.47％，稅後淨利406.12億元，季增19.07％、年增176.42％，每股盈餘EPS為16.64元，毛利率64.16％。

萬海表示，第一季營收獲利強勁表現，主要得利於市場運價相較去年同期維持高檔。展望後市，五一假期過後已見大陸出口逐漸回暖，疫情導致供應鏈問題持續影響產業與碼頭作業，加上美西碼頭工人換約談判、全球通膨對經濟的影響各項議題輪番上陣，航運業仍充滿挑戰。

萬海船隊規畫，自2022到2024年新船訂單共46艘，預計今年將有12艘新船交船，截至目前為止已交2艘，待交10艘，其餘交船時間為2023年20艘、2024年14艘。

據Alphaliner最新資料顯示，萬海旗下租及自有合計147艘船，運力約40.9萬TEU，隨著今年新船陸續加入，整體運力可望上升。