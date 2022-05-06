受惠新的合約運價大幅攀升，散裝航商正德海運（2641）6日公布第一季財報，繳出三率三升的佳績，營收3.71億元、年增91.47％，歸屬母公司稅後淨利2.54億元、年增逾8倍，每股盈餘1.35元，雙創歷史新高。

今年第一季BDI平均指數2,041，比去年同期增加17.38％。正德表示，3月下旬大陸疫情升溫，沿海一線大城因防疫陸續停工管制，市場貨量略減，且主要港口壅堵，影響船舶運力供給，後續將有需求回補的可能。

正德第一季合併營收3.71億元，季增1.3％、年增91.47％，改寫歷史新高，平均毛利率季增3.47個百分點至52.01％，較去年同期大增136.31個百分點，營業利益季增3.09％至1.67億元，較去年同期成長逾5.83倍，歸屬母公司稅後淨利季增60.69％至2.54億元，與去年同期相較成長839.64％，每股盈餘1.35元。進入第二季旺季，正德表示，上海逐漸解封，急需出口回補歐美地區庫存，還有俄烏戰爭使地中海、波羅地海、歐洲各國物質需求與消耗加劇，看好在大宗物資、礦產、糧食、原料、半成品等載運上，對散裝貨輪運輸需求大。在油價飆升、原物料進口國轉往他國採購導致航程增加之下，都有利運價長期走升，今、明二年景氣樂觀以待。

正德船隊有16艘船，去年下訂6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，預計明年第一季起陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。