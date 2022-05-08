欣陸投控(3703)2022年第一季每股盈餘1.50元，創單季新高紀錄，多頭受到激勵，上週五個交易日累計漲幅超過15%。

欣陸投控2022年第一季合併營收為新台幣100.23億元，營業淨利為14.05億元，稅後淨利為12.39億元，每股盈餘1.5元，創單季新高紀錄。

欣陸投控2022年第一季合併營收較去年同期成長57.8%，三大事業體合併營收均較去年同期成長。不動產開發事業(大陸建設)受惠於「琢豐」交屋，成長最為突出；營建工程事業(大陸工程)成長主要來自民間建築工程專案和GC01標桃園捷運綠線等公共工程專案貢獻；環境工程及水資源處理事業(欣達環工)則因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程貢獻而成長。

在營收及毛利率皆較去年同期大幅成長之下，欣陸投控2022年第一季的營業淨利較去年同期成長118.8%，稅後淨利較去年同期成長157.5%。三大事業體稅後淨利亦均較去年同期成長。

欣陸投控維持健康的業務存量，截至2022 年第一季底，營建工程事業的工程存量為695億元，相當於該事業體2021年合併營收的4.1倍；不動產開發事業的營收存量為162億元，相當於該事業體2021年合併營收的2.0倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為385億元，相當於該事業體2021年合併營收的10.9倍。