明基醫(4116)首季EPS飆出1.97元的歷史新高，多頭買盤力道強勁，上週5個交易日累計漲幅達36.19%。

明基醫合併康科特及合躍生活廣場貢獻，營收大增85.49%，營業利益大增1.58倍，投資康科特股份認列的廉價購買利益高達8,108萬元，列於其他收入項下，推升本期歸屬於母公司業主淨利8,766萬元，EPS高達1.97元，較去年同期的0.11元大幅成長數十倍，刷新歷史紀錄。

明基醫旗下專業醫療管理顧問公司康科特(6518)擬共同投資設立明悅智醫，正式跨入數位牙科醫療管理領域。衛福部「109年國民醫療保健支出報告」指出，個人醫療保健支出中牙醫門診費用從99年805億元，至109年增加為1,220 億元，成長幅度為52%。

康科特董事長劉靜怡表示，在全球人口高齡化、牙齒健康與美觀意識抬頭的驅動下，全球牙科醫材市場將逐年成長。科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別，為了擴大醫療管理顧問市場版圖，設立明悅智醫可將康科特的地區醫院管理服務延伸至牙科科別，未來可望放大康科特營收規模與貢獻獲利。