晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年4月自結合併營收1725.61億元，較3月1719.66億元成長0.35％、較去年同期1113.14億元成長達55.02％，改寫歷史新高。累計前4月合併營收6636.36億元，較去年同期4737.25億元成長達40.09％，續創同期新高。

展望後市，台積電日前法說時預期，第二季合併營收將介於176～182億美元，季增0.17～3.59％，中間值將季增約1.9％。在假設新台幣兌美元平均匯率28.8元狀況下，毛利率預計介於56％～58％、營益率介於45％～47％。

以上述財測及新台幣匯率假設推算，台積電第二季合併營收估落於5068.8～5241.6億元，約季增3.2～6.7％、年增達36.2～40.9％，連8季改寫新高，毛利率及營益率亦可望較首季的55.6％、45.6％續揚，持續再創新高。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，受惠高效運算（HPC）及汽車電子需求強勁，抵銷部分智慧型手機季節性因素影響，使第二季營收動能持續向上。費用控管得宜、匯率較有利則帶動毛利率及營益率同步提升，看好長期毛利率維持逾53％水準。

台積電總裁魏哲家重申，公司今年產能均維持吃緊狀態，對全年以美元計價營收可望年增25～29％預期不變，且可望達目標值高標。而先進製程方面，3奈米N3製程將如期於下半年量產，2奈米N2製程則預計2024年進入風險試產階段、2025年量產。