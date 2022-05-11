自聯準會在上周三一舉升息50個基點、創下22年來最大幅度的升息後，市場即陷入劇烈震盪，本周美國將公布關鍵性的消費者與生產者通膨數據，投資人將緊盯這些數字，並從中尋找通膨是否到頂的跡象。

隨著美國的消費者年通膨率創下1980年初期以來的新高水準，投資人擔心聯準會激進收緊政策的立場恐將導致經濟陷入衰退。

今年第一季美國國內生產毛額（GDP）季增年率為負1.4%，經濟意外陷入萎縮，如果經濟連續兩季負成長即陷入技術性衰退。

美國3月消費者物價指數（CPI）月漲1.2%、年漲8.5%，分別創下16年半與逾40年最大漲幅。

上周五美國勞工部公布4月非農就業人口增加42.8萬人，超出市場預期的40萬人，並為連續第12個月超過40萬人。4月失業率維持在3.6%，仍然接近疫前水準。這表示美國的就業市場仍然穩健，但缺工問題揮之不去，恐導致薪資通膨進一步升溫。

不過上周五公布的就業數據也透露出第一個通膨或許已經見頂的跡象，因為薪資月增率從0.5%放緩至0.3%，而年增率持穩於5.5%。

根據路透社今日（周三）發布的最新預測調查，分析師預期美國4 月CPI月增幅為0.2%，較3月份的月漲1.2%大幅回落。分析師並預期4月CPI年增幅為8.1%，亦較3月的年漲8.5%放緩。

任何通膨降溫的跡象都將受到市場歡迎。StoneX Financial全球研究部門主管Matt Weller表示，如果4月通膨率符合預期，這將是自新冠疫情導致經濟衰退以來，美國的消費者年通膨率第一次「明顯」回落。

此外，美國將在周四發布生產者物價指數（PPI），受訪的分析師們認為其結果應該和CPI報告差不多。他們預期總體PPI將大幅放緩，但在排除食品和能源價格後，PPI通膨放緩的幅度會比較小。