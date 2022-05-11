歐洲股市周二從兩個月低點回升，逢低買進者紛紛重返市場，買入遭到重創的股票。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲2.83點或0.68%，為420.29點，指數最高曾升1.9%。幾乎所有板塊都處在上漲區間。

市場擔心各大央行將大幅升息以遏制通膨，全球股市在5月受到重創，高成長股票首當其衝，在華爾街以科技股為主的那斯達克在周一大跌逾4%，周二反彈回升。

泛歐Stoxx 600指數在5月下跌6.7%，主因為中國防疫封鎖、烏克蘭戰爭，以及對加速升息的擔憂，為一個樂觀的企業財報季蒙上陰影。

Nordea資產管理策略師Sebastien Galy說，從策略上來講，人們可能會在下跌時買入，但這並不意味著它有吸引力。

資料顯示，德國投資者信心在五月略有上升，因市場預期，隨著歐洲央行採取措施抑制通膨，德國的經濟形勢將出現比先前預期更小的惡化。

Capital Economics資深歐洲經濟學家Jack Allen-Reynolds表示，5月德國投資者信心指數小幅上升，但該指數仍非常低。「當前經濟形勢指數進一步下滑，這與我們有關經濟將在第二季萎縮的觀點一致」。

瑞典菸草公司Match大漲24.9%，報95瑞典克朗。美國煙草公司Philip Morris International宣布，已經就收購Match展開談判。

農業與製藥企業拜耳(Bayer)的種子與農藥業務獲利強勁，經季度調整後的獲利優於預期，股價大漲5.4%，報61.89歐元。

挪威航空和國防公司Kongsberg Gruppen下滑18.9%。該公司此前公佈，由於物流挑戰和零組件短缺，EBITDA獲利下降。

雷諾汽車跌0.4%，報22.38歐元，吐出稍早的升勢。吉利汽車控股同意以2.64億韓元(約2.0679億美元)收購雷諾韓國汽車公司約34%的股權。