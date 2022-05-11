華擎(3515)4月營收為11.69億元，月減24%，年減39%，創109年4月以來單月新低。營收下滑主要是受到零組件長短料影響。華擎本月發表新高，包括搭載AMD Radeon RX 6950 XT、AMD Radeon RX 6750 XT和AMD Radeon RX 6650 XT GPU的全新OC Formula、Phantom Gaming和Challenger系列產品。

新顯示卡利用突破性的AMD RDNA 2遊戲架構，包括流程最佳化與軟體和韌體增強，並提供高頻寬、低延遲的AMD Infinity Cache快取技術和超高速18Gbps GDDR6顯示記憶體。它們還支援Microsoft Windows 11和Microsoft DirectX 12 Ultimate、AMD FidelityFX超級解析度(FSR)、即將推出的AMD FSR 2.0i 和 AMD Radeon超級解析度(RSR)升頻技術ii，以及其他提供視覺震撼、高螢幕更新頻率的高級功能遊戲體驗。

此外，華擎 Radeon RX 6000系列顯示卡還支援各種獨家功能，如條紋環形扇、超貼合熱導管、金屬中框、金屬背板和Polychrome SYNC技術，提供出色的散熱效率、堅固的結構、精美的ARGB LED燈效和時尚的外觀設計。憑藉這些頂級規格和獨家功能，華擎Radeon RX 6000系列顯示卡可以充分滿足遊戲玩家的需求，全面提升他們的遊戲體驗。

全新旗艦華擎Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB顯示卡達到2495MHz加速頻率！華擎全新設計的條紋環形扇以其條紋扇葉和環形結構進一步強化氣流。此外，還保留了原本OC Formula的特點，包括21相供電架構，為GPU提供更穩定的電力，而全金屬外殼設計搭配三風扇散熱系統，提供出色的散熱效率。內建ARGB LED也能與支援Polychrome SYNC的華擎主機板同步燈光效果，讓用戶自定義燈光效果。華擎Radeon RX 6950 XT OC Formula 16GB顯示卡相比原設計引入了更多新元素，進一步提升遊戲玩家的4K遊戲體驗。