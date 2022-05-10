受通膨、升息和經濟趨緩等疑慮升高影響，美股大幅收低，道瓊工業指數下跌653點，拖累今(10)日亞股表現，日韓股跌幅均超過2%，台股早盤重挫逾300點，最低來到15734點，殺破萬六關卡。

台積電ADR收在87.3美元，再創波段新低，下跌4.33美元，跌幅4.73%。聯電ADR收在7.76美元，下跌0.32美元，跌幅3.96%。影響台積電現貨股價今日同步下跌，早盤下跌15元來到505元，聯電跌逾1%一度失守47元。

分析師指出，短線國際股市或台股已經跌深，建議投資人不要在這邊追殺，雖然短線有機會反彈，但長線空頭格局不變。

道瓊工業指數大跌653.67點或1.99%，以32245.70點作收。標準普爾指數滑落132.10點或3.20%，收在3991.24點。科技股那斯達克指數大跌521.41點或4.29%，收11623.25點。費城半導體指數跌152.96點或5.13%，收2829.10點。