儘管經濟情勢不明，但為最壞的情況做打算總是有備無患、有益無害，一些財務專家提出幾點「趨吉避凶」的建議，或許有助於個人財富盡量免於受到經濟衰退影響。

●想換工作動作要快：現在失業率超低且職缺屢創新高，市場站在求職者這邊，一旦經濟陷入衰退，情況可能迅速逆轉。

以美國為列，根據美國勞工部上周發布的職缺及勞動力流動調查（JOLTS）報告，3月職缺數達到1,154.9萬個，遠超出市場預期的1,120萬個，並再度刷新2000年12月以來的最高記錄。此外，3月離職人數達450萬人，亦再創新高，顯示這一波「大辭職潮」尚未消退。

●趁房市榮景賺一波：如果你對賣房一直猶豫不決，那麼現在時候可能到了。以美國為例，2月房價較去年同期大漲近20%，但抵押貸款利率也持續攀升，最終將抑制購屋需求。

●保留現金：手頭擁有流動資產如現金、貨幣市場基金等以備不時之需，是千古不變的硬道理，尤其當經濟陷入衰退時，企業裁員通常也會隨之增加。

●投資組合多元化：專家表示在為經濟可能陷入衰退做準備時，分散投資組合至關重要，或許可考慮選擇基金而非個股來消除雞蛋放在同一個籃子裡的風險，畢竟在一個由數千檔股票組成的ETF基金裡，不太可能感受到一家公司破產的影響。此外，也可以檢視一下投資組合中成長股與價值股的配置，在經濟陷入衰退時，價值股的表現往往優於成長股。

●債券仍有可用之處：儘管債券價格暴跌，但仍是投資組合的關鍵部分。如果股市在經濟衰退前重挫，利率也可能下滑，進而使債券價格反彈，抵消股票投資損失。

●別讓情緒擊敗你：持續投資、嚴守紀律，歷史證明人們、甚至是專家對市場的看法通常是錯誤的，實現長期目標的最佳方式就是繼續投資，並堅持你的配置。關於能源和食品價格上漲，或是俄國可能發動核武攻擊以及俄烏戰爭可能引爆世界大戰的報導和傳聞總是令人不安，但順著當前事件引發的情緒反應做決定，最終通常會是一個失敗且令人後悔的決定。

就歷史來看可以發現股市反彈的速度通常超乎當下預期，且長期來看表現也都不錯。根據First Trust Advisors所做的分析，從2008年爆發金融危機到2021年，標普500指數平均年報酬率為11%。最糟的一年是在2008年，當時標普500指數下跌38%，但在之後大部分時間裡都呈現上漲，其中有4年的年報酬率介於23%～30%。如果再往回追朔到1926年，標普500指數平均年報酬率為10.5%。

最後，我們不可能做出完美的選擇，因為沒有人擁有完美的資訊。專家表示，收集好真實的資訊，試著根據這些事實以及個人目標與風險承受能力做出最佳決策，然後就順其自然吧。(2-2)