多名美國專家指出，俄軍忽視後勤的重要性，導致於烏克蘭遭遇嚴重挫敗；而在軍事補給作業中佔據龐大比例的化石燃料，多年來也是美軍維持海外作戰任務的頭痛問題，且目前來看幾乎「無計可施」，恐在與中國大陸的戰爭中遭到針對。

美國空軍中校、布朗大學（Brown University）華森國際與公共事務研究中心（Watson Institute for International and Public Affairs）國防研究員尚克斯（Theodore Shanks）和同中心的氣候解決方案實驗室（Climate Solutions Lab）政治經濟專家賈德莫瑞（Alexander Gard-Murray）投書《國防新聞》（Defense News），稱俄軍由於過度自信和準備不足，在攻勢被烏克蘭擋住後難以獲得燃料補給，部隊只能困守原地，並在缺乏物資、持續遭無人機和游擊隊攻擊下士氣逐漸崩潰。

不過美軍多年來也深受燃料補給之苦，在2003至2007年期間，美軍於伊拉克和阿富汗作戰時出現的傷亡，有近10%發生在燃料和水資源的運補任務中，且全軍石油消耗量的25%，都花在保護石油獲取管道上。

前美國國防部長馬提斯（James Mattis）於擔任中央司令部司令時，便曾呼籲尋找「擺脫燃料束縛的方法」，稱維持燃料補給線的工作十分複雜，且還讓敵人能夠選擇在何時與何地攻擊美軍。

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）指出，F-22、F-35雖然擁有匿蹤能力，但空中加油機、油輪和地面燃料庫卻都是顯眼目標，在與俄羅斯或中國大陸的潛在戰爭中非常容易遭到攻擊；華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）資深研究員杜赫提（Chris Dougherty）更指出，中國大陸不僅有能力摧毀美軍前線燃料庫，自身更在西太平洋擁有大量原油提煉設施，將對美國構成「重大挑戰」。

雖然美國陸軍計畫於2035年推出混合動力作戰載具、2050年獲得電動戰術車輛，但短期內還看不見任何改變戰機與軍艦動力來源的可能性，只能努力藉先進技術減少其耗油量，盡可能降低燃料補給帶來的軍事脆弱性。