台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)公告4月份自結合併營收為新台幣10.27億元，年增69.57%、月減1.23%，累計1-4月自結合併營收36.7億元，年增54.71%。

榮剛首季EPS為0.77元，創近11年來單季新高。周二外資回頭買超逾萬張、投信也連3日買超8千餘張，榮剛周二股價收漲7.24%報31.1元，收復5日、月雙線和30元關卡。

榮剛表示，目前接單暢旺在手訂單已接到第四季，第二季將延續3月份的出貨步調，在人力資源補足之後，第二季出貨將逐月穩步上升，每月營收可望維持在10億以上的水準。在接單方面，市場買氣不減，帶動銷售單價持續走揚，工具鋼、不鏽鋼及ESR能源鋼品穩定成長，VAR訂單也與疫情前的水準相當接近，產品組合表現理想，價量齊揚讓4月接單金額一舉突破公司有史以來新高紀錄，也讓後續營收表現持續有佳績可期。

榮剛指出，國際政經趨勢牽動鋼鐵市場需求熱絡，目前公司整體在手訂單能見度已達第四季季底，接單組合也往高單價、高毛利的產品走，比較明顯的是航太產業的復甦腳步有加快的趨勢，加上美元匯率回升、海運費下降、取得美國232關稅豁免等因素對獲利皆有正面挹注，今年的營收表現值得期待。