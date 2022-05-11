連鎖餐飲集團乾杯(1269)因兩岸同受疫情影響，2022年4月合併營收降至近9月低點，但展店效益有效降低營收衰退幅度，仍創同期第三高。展望後市，集團將持續開發外送外帶商品、強化外販及電商事業積極爭取業績，降低受疫情影響程度。

乾杯公布2022年4月自結合併營收2.25億元，較3月2.55億元減少12.04％、較去年同期2.49億元減少9.68％，雖降至近9月低點，仍為同期第三高。累計前4月合併營收11.3億元，較去年同期10.58億元成長6.83％，續創同期新高。

乾杯表示，4月台灣因本土確診數攀升，降低民眾來店用餐意願，整體來客月減2成，中國大陸仍有6家上海分店暫停營業。不過，中國大陸其他地區已全數恢復營運動能、穩定挹注營收，配合近年兩岸積極展店效益支撐，減緩對4月營收衝擊程度。

隨著政府防疫改採「共存」策略，許多消費者改以外帶外送或電商採購生鮮食品在家烹飪的用餐比例增長。乾杯集團旗下乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45等品牌，對此提供外送服務與外帶優惠，4月外賣業績月增約3成。

而乾杯自有生鮮電商平台「乾杯超市」除推出各式多款燒肉及鍋物組合，並祭出限定促銷搶市，其中「黑毛屋本家鍋物組－日本A5和牛壽喜燒（雙人）」熱銷破百組，帶動業績月增達6成、較去年同期翻倍，亦挹注4月營收動能、減緩疫情衝擊。

展望後市，為順應防疫趨勢，乾杯旗下乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋、麻辣45等5大餐飲品牌，今年母親節檔期除推出內用套餐外，更祭出各式外帶外送優惠與電商限量促銷活動，迎合消費者防疫消費型態。

乾杯指出，雖然由於國內疫情不斷升溫，使今年母親節周末來客較往年減少約50％，但自有生鮮電商平台「乾杯超市」祭出「老乾杯母親節限定和牛燒肉組」75折優惠，開跑2周熱銷近200組，降低營運受影響程度。

展望後市，乾杯看準未來與疫情共存的消費商機，將持續開發餐飲事業外送外帶商品，並強化外販及電商事業來提升市場競爭力，透過提供消費者更多元、豐富的選擇，以利後疫情時代集團的穩健發展。