捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受惠時序步入驅動IC庫存回補旺季，2022年4月營收續揚、回升至近7月高點。展望後市，公司預期本季營運應可較首季成長，惟中國大陸封城管控措施可能導致出貨不順，故對後續表現仍審慎看待。

易華電股價去年8月初觸及82.9元的近20月高點，隨後一路拉回走跌，今（10）日開低下跌1.12％至44元，創去年5月中以來近1年低點。不過，隨後在買盤敲進下回升翻紅，小漲0.79％至44.85元，早盤力守盤上。

易華電公布2022年4月自結營收2.6億元，較3月2.41億元成長7.73％、較去年同期2.73億元減少4.86％，回升至近7月高點、改寫同期次高。累計前4月營收8.89億元，較去年同期9.85億元減少9.75％，衰退幅度較首季11.63％收斂。

展望後市，易華電表示，隨著時序進入驅動IC庫存回補需求旺季，預期本季營運應可較首季成長。然而，由於面板生產重鎮的中國大陸近期因疫情情勢不穩，封城管控防疫措施可能造成出貨不順，故對後續表現仍審慎看待。