遊戲廠商陸續公布營收，傳奇(4994)4月營收1.71億元，年減27.26％，前4月累計營收7.33億元，年減25.07％，由於投入新遊戲行銷費用增加，單月每股稅前虧損0.16元。橘子(6180)4月營收7.99億元，月減17％，主要為行業淡季且無大型活動，但多款主力遊戲表現穩健，年增6.28％；前4月累計營收42.04億元，年增8.86％。

傳奇4月整體營收與上月持平，自行研發《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版於去年10月正式上市，日版則於4月下旬正式推出，次月起可認列完整月份收入，而因上市初期廣告費用及相關宣傳內容製作花費較高，導致4月營業損失0.13億元，稅前虧損0.18億元，預計次月起可開始回收。

傳奇將於5月27日在台灣證券交易所召開法人說明會，說明公司近期營運概況及未來產品規畫。

橘子4月遊戲事業多款產品推出遊戲改版活動，樂點GASH則在「GASH商城生日慶」及搭配通路抽獎活動激勵下，4月活躍用戶較去年同期增加241％。

展望5月，將有《天堂M》年中慶及《彈射世界》上市一周年活動；隨著進入母親節檔期，可望帶動橘子支付、有閑電商整體交易量。