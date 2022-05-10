資訊服務廠公布4月營收，精誠(6214)4月營收為21.69億元，年減2％；前4月累計營收為98.84億元，年增3％。偉康科技(6865)4月營收0.37億元，年增43％，前4月營收1.47億元，年增27％，單月及累計營收雙創同期高。

看好雲服務發展，精誠表示，將持續投資研發自有雲服務，針對企業混合多雲的IT環境，滿足台商供應鏈跨國雲服務需求；此外，為協助企業客戶因應產業趨勢與主管機關要求，精誠也將持續投資研發綠色科技與資安解決方案等，助供企業落實永續發展。

偉康指出，因疫情及金融服務零接觸，數位身分的需求越漸重要，5月5日「世界密碼日」，蘋果、微軟、Google罕見聯手擴大對Fido支援，宣布一年內進入「無密碼時代」，未來消費者在不同平台、設備登入網站時，都不再需要輸入傳統密碼。此舉將加速無密碼登入在各行各業的普及化，偉康所提供Fido數位身份服務將受惠於此波產業成長趨勢。

根據KPMG調查指出，現今金融科技包含行動支付、機器人理財、KYC、智能客服、作業流程自動化的發展，將帶來更多機會，並造就新一波的成長。在疫情期間，更加嚴重的網路詐騙與資安問題，也將促使企業更加重視資安防護，偉康所提供數位金融與資安服務將持續維持強勁的成長動能。