葡萄王(1707)4月營收8.3億元年增8.8%，創歷史同期新高，前4月營收28.8億元，年增5.4%。上海葡萄王受中國大陸封控實施全域靜態管理，進而影響業績表現，不過母公司台灣葡萄王與子公司葡眾，4月仍持續成長皆達雙位數。

台灣葡萄王4月營收表現亮眼，年增26.5%，累計1~4月年增10.3%。代工業務受惠韓國、馬來西亞出貨需求增加，加上國際代工獨家開發益生菌推廣順利，4月業績年成長近65%。自有品牌因應疫情，推出「益菌王」防疫主題銷售，活動期間實銷量兩位數成長；機能飲料PowerBOMB與二大超商LINE推播專檔促銷，實銷力道強勁，帶動整體業績相較去期成長超過24%。子公司葡眾4月營收7.3億，年增21.9%，前4月年增10.3%。延續會員衝聘高峰期，營收朝逐季成長勢在必行。

上海葡萄王配合上海市政府防疫政策要求，4/1起實施全域靜態管理，進而影響4月生產及發貨，隨著本波疫情日漸受到控制，五月逐步解封有望，待供應鏈陸續恢復正常運作後，將全力滿足客戶需求提升未來成長動能。