受到整體大環境動盪、大陸防疫政策以及印尼齋戒月的多重影響，聯強(2347)今年4月營收296.82億元，年減6.24%、月減26.57%，雙減仍達到同期次高。累計前4個月營收為1305.47億元，持續改寫歷史新高紀錄，年增10.26%。

由於大陸上海地區自三月底起嚴格封控防疫至今，對生產供應鏈產生嚴重的影響，使得聯強大陸四月營收衰退達33%，元件業務也因此下滑7%。聯強其他地區則無懼大環境的動盪，表現依然相當強勁，香港與台灣分別大幅成長36%與19%；印尼四月雖有齋戒月的不利因素，但僅比去年的歷史高點微幅下滑2%；紐澳也保持在同期高點。

4月的大環境讓終端用戶的消費心態保守，使得以消費性產品為主的資訊家用業務年減19%；但企業與政府仍然持續投資於數位轉型，帶動資訊商用業務大幅成長15%；聯強近年大力發展的服務業務，則保持高速成長，年增62%，營收達2.7億元。

累計今年前4月，依產品別，資訊商用產品的營收為347億元，年增17%，占總營收的比重為27%；資訊家用產品的營收為475億元，年增6%，占總營收的比重為36%；通訊產品的營收為54億元，年減1%，占總營收的比重為4%；IC元件營收為429億元，較去年同期大幅增加12%，占總營收的比重為33%。

聯強首季營收已破千億元，往年單季千億元營收多發生在下半年，今年第一季率先達陣，展望第二季，聯強副總裁杜書全強調，仍持樂觀看法。杜書全也說明，過去PC/NB等品牌大廠優先供貨歐美市場、達到供需平衡之後，今年開始加速對亞太市場的供貨，預期NB上半年仍可維持銷售成長，但下半年還需要觀察。